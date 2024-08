La France et l'Italie suffoquent sous une vague de chaleur extrême

Après l'Europe centrale, le bassin méditerranéen étouffe à son tour sous la chaleur.



Difficile en effet pour les touristes venus passer leurs vacances en Italie d’effectuer des sorties ce week-end. Toute la péninsule est frappée par une vague record de chaleur ce samedi et dimanche, confirmant les prévisions des météorologues qui annonçaient le week-end le plus chaud de l'année. En France, les températures dépassent les 40°C dans plusieurs régions du territoire, notamment dans le Sud-Ouest. 28 départements ont été placés en vigilance orange.



En Italie, 14 villes sur 27 en alerte rouge

Le ministère italien de la Santé a placé 14 sur 27 villes des principales villes en alerte rouge ce dimanche, soit le niveau d’alerte météorologique le plus élevé.



Selon Lorenzo Tedici, météorologue, ce record de chaleur serait lié au changement climatique causé par l’activité humaine: "L’homme a réchauffé la planète depuis 1850 en brûlant de plus en plus de combustibles fossiles. Et puis, ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons également eu la présence fréquente de l’anticyclone africain, qui semble cependant également lié au changement climatique."







Florence, Rome ou encore Palerme… aucune des principales destinations vacancières n’est épargnée. Aussi les touristes développent des stratagèmes pour poursuivre leurs visites. Nombreux sont ceux-ci qui tentent de braver la chaleur en s’armant de boissons glacées et de ventilateurs électriques portatifs, notamment pour admirer la à la fontaine de Trevi à Rome ou visiter le Vatican. "Il fait très chaud, nous nous promenons, mais toujours avec de la glace à la main ou de l'eau", commente Fabiana Laurent, une touriste brésilienne.



La Protection civile italienne a distribué des bouteilles d'eau aux visiteurs du Colisée et de l'ancien Forum romain.



En France, 28 départements placés en vigilance orange

La vague de chaleur touche également la France, où 28 de ses départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, déclenchant la réactivation du numéro vert "Canicule Info service" par le ministère de la Santé.





Plus de 40°C ont été observés dans plusieurs régions du territoire, notamment dans le Sud-Ouest.



La canicule s'étendra plus largement encore lundi, augmentant la liste des départements concernés à 45.