La France prive le rappeur "Nitdoff killah" et Cie de Visas

Encore les français, dans les petites manigances. Exclusif.net a appris que l'un des plu talentueux rappeur du Sénégal, Nitdoff killah et son groupe devrait effectuer une tournée Européenne vient d'étre capoter par nos ancien colons.

Pour rappeur, "a France a gardé nos passeports jusqu’a la dernière minute pour à la fin nous refuser nos visas. Une stratégie de nous répondre à la veille de notre départ pour nous empêcher d’avoir le temps de faire un recourt Dans le seul but de saboter notre concert et de se venger de moi Nitdoff en tant que artiste engagé", dénonce l'artiste.Le conséquences sont lourdes, le concert de Torino a été reporté.La France qui s'illustre négativement selon la plupart des Sénégalais, tire beaucoup de revenus sur ces histoires de visas, ne donne pas souvent des informations crédibles sur certains de ses refus. Et dans cette affaire le rappeur y voit une main politique."Sans aucune raison valable la France nous empêche d’aller faire notre travailOn a présenté tous les dossiers au complet. Je prends donc en témoin tout le peuple sénégalais à qui j’ai toujours défendu. A cause de mes prises de positions et parce que je défends les intérêts de mon peuple je me vois priver du droit d’exercer mon métier", a t-il fait savoir. C'est triste !