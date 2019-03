La Mairie de OGO dote des équipements de transformation aux organisations professionnelles des villages de Léwé Nguenar, Béli Dialo et Béli Thiowy

Amadou Kane DIALLO, Maire de la Commune de OGO, a procédé ce vendredi, à la réception de trois équipements de transformation composés d’un moulin à mil pour le village de Léwé Nguenar et de deux batteuses respectivement pour les villages de Béli Dialo et Béli Thiowy, a appris laviesenegalaise auprès de la municipalité.



Selon notre source, la réception de ces équipements entre dans le cadre de la première phase du Projet d’Appui à la sécurité alimentaire dans la région de Matam et l’Appui à la Promotion des Exploitations Familiales (ASSAM/APEFAM), de la SAED, financé par l’AFD en partenariat avec la Commune de OGO.



Dans cette même optique, ajoute notre source, il est prévu la construction d’un magasin de stockage d’aliments de bétail à Diandioly, d’un marché à bétail et d’une aire d’abattage sur le site abritant le lotissement administratif, d’un parc de vaccination à Thiancone Hiraye, l’aménagement et la réhabilitation de deux périmètres maraîchers à Galayabé et Thiancone Boguel ainsi que la réhabilitation du marché villageois de Sinthiou Garba.



Auparavant, le Maire accompagné d’une mission des services du ministère de l’artisanat et de la formation professionnelle s’est rendu sur le lieu qui doit abriter le lycée professionnel.



Selon le Maire, ce programme vise des objectifs d’une portée considérable et la Commune de OGO verra ses potentialités valorisées.



« Il est clair que dans la commune de Ogo, l’émergence a déjà commencée » dira le Maire Amadou Kane Diallo.

Laviesenegalaise.com