La Namibie accroche le Mali et s'offre une place historique en huitièmes de finale

La Namibie se qualifie pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale d'une Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies après le match nul 0-0 face au Mali lors de leur dernier match du groupe E en Côte d'Ivoire 2023.

Le début de match est serré entre les deux équipes. Chacune essayant d'avoir la possession. Petite frayeur pour le Mali à la 15è minute quand la Namibie touche le poteau de Djigui Diarra mais l'arbitre avait signalé une faute antérieure. Les Aigles pointent finalement le bout du nez lorsque Fousseni Diabaté donne du tournis à la défense namibienne avant que sa frappe ne soit détournée en corner par le gardien Kazapua (20è). Sur la lancée, Lassine Sinayoko rate le cadre de peu d'une tête (27è). Pas de buts entre la Namibie et le Mali à la pause.

Le match ne s'emballe pas à la reprise de la seconde période. Il faut attendre la 65è minute pour voir une frappe envolée d'Ibrahim Sissoko, tout juste entré en jeu. Le public pousse quelques clameurs sur des arabesques de Nene Dorgelès sur son côté mais rien de concret. La Namibie se contente de contenir les rares assauts des Aigles et réussit son coup. Les Brave Warriors se contentent des coups de pied pour bousculer les Aigles. Score final: 0-0.







Entendu..

Eric Chelle, sélectionneur du Mali

"Il fallait un turn-over et un changement de système parce que j'ai vu beaucoup de fatigue chez mes joueurs donc j'ai dû composer avec tout ça. On a bien débuté mais après c'était difficile car on était face à un bloc regroupé qui procédait en contre. Et ils étaient dangereux. Je voulais cette première place mais ce n'est pas fait. L'important c'est notre qualification. C'est une fierté de diriger cette équipe. On continue de travailler pour la suite. Il faudra être efficace dans la préparation physique pour notre prochain match".



Collin Benjamin, coach de la Namibie

"Fier d'être Namibien, fier de mes joueurs, fier de leur envie. C'est énorme. Perdre 4-0 il y a trois jours et rebondir comme ça face à une équipe forte d'Afrique, c'est énorme. C'est grace à notre caractère et notre mental qu'on est arrivé à avoir cette qualification. Ce n'était pas écrit pour nous. En venant ici il y a quelques semaines, personne ne croyait en nous. On a nous dit qu'on était petits. On comptait les buts qu'on va encaisser. Mais on a montré qu'on était forts. C'est ce message que moi et mes messages on a fait passer aujourd'hui. Permettre à chaque namibien d'avoir des rêves, que le rêve est permis pour tout le monde mais tu dois travailler sur pour réaliser ce rêve"