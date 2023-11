La Russie envisage de signer des accords militaires avec deux pays africains, dont le Sénégal

La Russie a récemment approuvé des projets d’accord de coopération militaire avec le Sénégal et la République de Sao Tomé et Principe.



Selon l’agence de presse Tass, le décret y afférent a été signé par le chef du gouvernement russe Mikhail Mishoustine.



Le ministère russe de la Défense est désormais chargé de négocier avec les deux pays africains en vue de signer les documents ad hoc.



Coopération dans la lutte contre le terrorisme



Ces accords de coopération militaire devraient permettre à la Russie d’échanger des informations d’intérêt mutuel avec le Sénégal et Sao Tomé et Principe, dans le domaine militaire ainsi que sur des questions de doctrines nationales. La coopération s’étendra également à la constitution des forces armées, à la formation militaire et à la lutte contre le terrorisme.



La Russie et le Sénégal procéderont aussi à une formation conjointe de leurs troupes. Rappelons que Moscou coopère déjà avec des pays comme l’Algérie, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.