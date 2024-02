La Sones et la Sen’eau annoncent encore des perturbations dans la distribution de l’eau

Sones et la Sen’eau annoncent des perturbations pour la distribution de l’eau, ce samedi 02 mars 2024. Des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal pour la sécurisation électrique des usines de Keur Momar Sarr en sont la principale cause.



Les localités concernées sont Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour et Thiès. Le retour à la normale est prévu le même jour dans la soirée.



Un dispositif de camions citernes sera mis à la disposition des populations des zones concernées.









































































dakaractu