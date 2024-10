La Turquie accuse et frappe le PKK après un attentat qui a fait cinq morts près d'Ankara

« Une attaque terroriste a été perpétrée contre les installations de TUSAS à Ankara », a indiqué le ministre Ali Yerlikaya sur X. Présent à Kazan en Russie pour un sommet des Brics, le président Recep Tayyip Erdogan a, dans un premier temps, dénoncée une « attaque haineuse ». Selon le dernier bilan, l'attentat a fait au moins cinq morts et 22 blessés. Vladimir Poutine, le président russe, a profité de sa rencontre avec son homologue turc pour lui présenter ses condoléances.



Le PKK accusé et bombardé en réponse

Le ministre de l'Intérieur a accusé le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), en lutte armée contre le gouvernement et classé comme terroriste, d'être le responsable « très probable » de cet acte : « Le processus identification et la recherche d'empreintes digitales se poursuivent et nous dirons quelle organisation terroriste est à l'origine de l'attentat (..) La manière dont cette action a été menée est très probablement liée au PKK. »



Le ministre de la Défense, Yasar Guler, a également désigné le PKK : « Comme ils le font toujours, ils ont tenté de troubler la paix de notre nation en menant une attaque ignoble et déshonorante. Nous infligeons toujours à ces scélérats du PKK le châtiment qu'ils méritent, mais ils ne reviennent jamais à la raison. Nous ne renoncerons pas à les poursuivre jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé, et nous les ferons souffrir pour ce qu'ils ont fait. »



Dans la soirée de mercredi, le ministère turc de la Défense a annoncé avoir frappé « 32 cibles » du PKK et de ses alliés dans le nord de l'Irak et en Syrie. « Conformément à nos droits d'autodéfense découlant de l'article 51 de la Charte des Nations unies, une opération aérienne a été menée contre des cibles terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie le 23 octobre 2024, et un total de 32 cibles appartenant aux terroristes ont été détruites avec succès » indique le ministère dans un communiqué, précisant que ces « opérations aériennes se poursuivent ».



Deux personnes armées perpétuent l'attaque avant d'être abattues

Selon notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer, les auteurs de l'attaque étaient deux, un homme et une femme. Arrivés avec un taxi, ils ont déclenché des explosifs devant l'entrée du siège de TUSAS, une entreprise publique spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes aérospatiaux. Les assaillants ont ensuite tiré sur les personnels de sécurité avec des armes automatiques. L'un d'eux au moins a réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Les deux assaillants ont par la suite été abattus par les forces de sécurité.



Selon les images diffusées par la télévision turque, une importante fumée blanche s'est dégagée devant l'entrée du site, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale turque. Un important salon des industries de défense et aérospatiales se tient cette semaine à Istanbul, qui a vu notamment la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le secteur de la défense, dont les célèbres drones Bayraktar, a représenté près de 80% des revenus à l'exportation du pays et 10,2 milliards de dollars pour l'année 2023.



De nombreuses condamnations ont afflué de l'étranger, dont celle de Mark Rutte, secrétaire général de l'Otan, dont la Turquie est membre, qui a indiqué « se tenir au côté de notre allié, la Turquie ». La Maison Blanche, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, la France, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne ont également exprimé leurs condoléances et leur soutien.













































































Rfi