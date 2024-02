La banlieue en ébullition hier : Affrontements à Djidah Thiaroye, Keur Massar, révolte aux Parcelles Assainies, manifestations à Thiaroye

On se croirait à un état de siège dans la banlieue. Car partout au niveau des principales artères, on aperçoit des pickups et engins des forces de défense et de sécurité (Fds). De Pikine à Keur Massar, c’est le même décor.



Ça a encore chauffé hier, aux Parcelles assainies entre les policiers et des manifestants qui s’opposent au report de l'élection présidentielle. Ces jeunes ont érigé des barrages partout dans la commune, notamment au niveau des axes routiers de Cambérène, rond-point case bi, vers croisement 22 en brûlant des pneus sur les routes. Ils se sont frottés aux forces de défense et de sécurité. Il y a eu des échanges de jets de pierres contre des grenades lacrymogènes. L'aérogare du Brt des Parcelles assainies en a fait les frais. Les vitres sont cassées.



Le vent de révolte contre le report de l'élection présidentielle n'a pas épargné Guinaw rails, plus précisément à Poste Thiaroye et ses environs. Des jeunes opposés à la décision de Macky Sall sont sortis dans la rue pour manifester leur colère. Ce qui a entraîné une riposte des gendarmes. Il s’en est suivi des affrontements occasionnant des désagréments à la mobilité. Affrontements entre militants du PUR et policiers La caravane du candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) Aliou Mamadou Dia a été chargée hier au quartier Nietty Mbar de Pikine par la Police de Thiaroye. Les militants du Pur qui battent campagne ont riposté contre les limiers. Il y a eu de chauds affrontements.



Restons sur les manifestations pour dire qu’elles étaient timides à Keur Massar-sud. Par contre, les militants du Pur qui voulaient faire une caravane ont été dispersés par des gaz lacrymogènes des gendarmes.































































L’As