La conférence internationale sur le Liban a permis de récolter plus de 800 millions de dollars

La conférence internationale sur le Liban à Paris a permis de récolter plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions d'aide pour l'armée, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. "Nous avons répondu à l'appel lancé par les Nations unies en annonçant des contributions substantielles, 800 millions de dollars auxquels s'ajoutent d'importantes contributions en nature", a-t-il déclaré, soulignant que la communauté internationale avait été "à la hauteur de l'enjeu".



Quelques heures plus tôt, le président français a annoncé que la France allait débloquer 100 millions d'euros pour le Liban, ajoutant que "la guerre doit cesser au plus vite" entre Israël et le Hezbollah."La guerre doit cesser au plus vite", a ajouté Emmanuel Macron, précisant que l'objectif est d'"affirmer la souveraineté du Liban", donc "démontrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin".





La communauté internationale doit agir de concert pour "un cessez-le-feu immédiat"



La communauté internationale doit agir de concert pour mettre fin à la guerre au Liban entre le mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien et Israël, a estimé le Premier ministre libanais à la conférence sur le Liban qui se tient à Paris. "Le Liban appelle la communauté internationale à se tenir ensemble et à soutenir les efforts pour mettre fin aux agressions en cours et mettre en oeuvre un cessez-le-feu immédiat", a dit Najib Mikati.



L'Allemagne a de son côté promis 96 millions d'euros pour soutenir le pays, soit déjà 196 millions d'euros

engrangés. "L'objectif est d'atteindre les personnes déplacées à l'intérieur du pays et d'assurer la stabilité sociale, économique et institutionnelle au Liban", écrivent, dans un communiqué commun, les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération économique qui fournissent cette somme totale.





Les affrontements, qui se déroulent notamment dans le sud du pays à la frontière avec Israël, ont contraint plus de 800.000 personnes à se déplacer, selon les Nations unis. En Israël, 60.000 personnes ont également dû quitter leur foyer depuis un an du fait de frappes du Hezbollah.





Antonio Blinken appelle "les dirigeants libanais à prendre des mesures résolues"



Dans un discours audiovisuel, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a appelé "les dirigeants libanais à prendre des mesures résolues pour assurer le bon fonctionnement des institutions de l'État" et les partenaires du Liban à "renforcer leur soutien à ces institutions étatiques, y compris les Forces armées libanaises".





L'Etat libanais doit avoir le monopole des armes sur son sol, a affirmé Najib Mikati, alors que l'armée libanaise a indiqué jeudi avoir perdu trois soldats, tués par des tirs israéliens dans le sud du Liban.







Plus de 150 ONG dénoncent le "mépris" de la communauté internationale



Dans un appel commun, plus de 150 ONG, donc Oxfam, Médecins du monde ou le Danish refugee council (DRC) ont dénoncé "le mépris flagrant de la communauté internationale pour le droit international", qui a permis "l'impunité totale du gouvernement israélien à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban". "Sans redevabilité, il n'y aura pas de lignes rouges", ont-elles souligné.



Le soutien (financier, en équipement ou via des formations) aux Forces armées libanaises est un des éléments-clés de la conférence de Paris alors que le Premier ministre libanais souhaite les déployer plus largement au sud du fleuve Litani, zone visée par les frappes israéliennes pour déloger les milices du Hezbollah.



Josep Borrell a annoncé que l'Union européenne fournirait 20 millions cette année et 40 millions l'an prochain pour l'armée libanaise. L'enjeu est d'accroître leur efficacité quand un accord de cessez-le-feu aura été trouvé pour permettre l'application pleine et entière de la résolution 1701.