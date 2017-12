La coordination des forces vives des Sicap désigne Sada Diallo Président du Mouvement Sicap Debout: La révélation politique de l'année 2017 dans les Sicap.

Ce juriste doctorant dans les marches publics à la faculté de Droit de Versailles qui habite Sicap depuis 1976 et qui a fait son parcours scolaire à l'école primaire liberté 6A et au Cem David Diop a marqué les esprits pour cette année 2017 dans les Sicap avec le lancement de son mouvement Sicap Debout.



En effet, bénéficiant d'une base politique affective et très proche de la jeunesse Monsieur Sada Diallo n'a cessé depuis le lancement de Sicap Debout de démontrer à travers son engagement politique, ses activités politiques, ses contributions politiques et les actions menées par son Mouvement qu'il compte désormais participer aux combats politiques dans les Sicap pour la réélection du Président Macky Sall en 2019 .

Sada Diallo Président du Mouvement Sicap Debout: la révélation politique de l'année 2017 dans les Sicap.



Source : La Coordination des Forces Vives de Sicap