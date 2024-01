La domestique disparaît avec 800 mille et une chaîne en or

Domestique de son état, M. Bah âgée de 18 ans, est actuellement dans les liens de la détention, pour vol au préjudice de son employeur.



Selon "L'As", elle a profité de l'absence de la mère de sa patronne, pour emporter ses 800 mille francs et une chaîne en or, avant de prendre la fuite. Mais elle aura la malchance de croiser sa patronne, M. Moe.



Conduite à la police des Parcelles, M. Bah a tenté de nier les faits dans un premier temps. Mais elle a été trahie par la chaîne en or volée et retrouvée par devers elle. Ce qui va motiver sa garde-à-vue et son défèrement au parquet, pour vol au préjudice de son employeur.



















































leral