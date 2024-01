La famille omarienne appelle à la tenue d’une élection apaisée

Le serviteur de la mosquée Omarienne à Dakar, Thierno Madani Tall invite les acteurs politiques à davantage cultiver la paix afin que l’élection présidentielle du 25 février puisse se dérouler dans »la tranquillité et la sérénité ».



»Nous invitons tous les acteurs politiques de toutes obédiences à cultiver la paix pour que l’élection présidentielle du 25 février se déroule dans la tranquillité et la sérénité », a déclaré le religieux.



Thierno Madani Tall s’exprimait lors de la cérémonie officielle de la 44ème édition de la Ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall.



La rencontre présidée par le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba, a enregistré la présence de l’ancien Premier ministre du Mali, Moctar Ouane, une délégation du roi du Maroc et des représentants d’autres familles religieuses du Sénégal.



Dans son discours, Thierno Madani Tall a aussi exhorté les pouvoirs publics à œuvrer à une »répartition équitable » des richesses qui découleront de l’exploitation du pétrole et du gaz.



Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba a salué la contribution de Thierno Seydou Nourou Tall dans la consolidation de l’entente des confréries et le dialogue islamo-chrétien au Sénégal.



»En cette 44ème édition de la Ziarra omarienne, je me rappelle la contribution de votre grand père, Thierno Seydou Nourou Tall dans la consolidation de l’entente des confréries et surtout du dialogue islamo-chrétien au Sénégal », a-t-il souligné.































aps