La femme de Sa Thiès : « Xalatou ma Sa Thiès am guel… »

Sa Thiès est le petit frère de Balla Gaye 2 qui est aussi un lutteur très connu dans l’arène nationale. Malgré sa dernière défaite contre Boy Niang, il n’a pas baissé les bras et a bien repris les entraînements pour revenir en force.

Pour le moment, aucun combat n’a encore été ficelé pour le fils de Double Less. Concentré sur sa carrière et sa famille, il serait un mari exemplaire selon les témoignages de son épouse Khadija.

Interrogée par nos confrère d’Infos Rewmi, Khadija souhaite d’abord un joyeux anniversaire à son champion avant de parler de son principal défaut et de son côté romantique. Très galant avec son épouse, Sa Thiès file le parfait amour avec la mère de son enfant.

Pour répondre à la question sur sa jalousie et les filles qui courent après son homme, Khadija toute confiante nous fait savoir qu’elle a déjà occupé toutes les places.