La joie des Camerounais après le limogeage de l’entraîneur des Lions indomptables, Rigobert Song

Rigobert Song Bahanag n’est plus le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun. La non-reconduction de l’ancien capitaine de l’équipe nationale camerounaise à ce poste a été annoncée dans un communiqué signé par le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi.



Rigobert Song paye le prix de son bilan très mitigé sur le banc de touche camerounais malgré sa victoire historique contre le Brésil à la Coupe du monde du Qatar sur le score d’un but à zéro.



Sélectionneur adjoint du Cameroun entre 2015 et 2018, Rigobert Song avait assuré un bref intérim pendant trois matchs qui s’étaient soldés par une victoire et deux défaites. Malgré cette contre-performance, il s’est vu confier les rênes des Lions indomptables en 2022, notamment suite à l’élection de son ancien coéquipier en sélection Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).



Désigné en pleines éliminatoires de la Coupe du monde du Qatar après la rupture de contrat avec Antonio Conceiçao, Rigo, comme on l’appelle affectueusement au Cameroun, réussira à qualifier l’équipe camerounaise à ce rendez-vous mondial après une victoire incroyable contre l’Algérie à Blida.



Au Qatar, Vincent Aboubacar et ses coéquipiers sortent au premier tour. Puis, ils se qualifient difficilement pour la CAN 2023. En Côte d’Ivoire, pour la majorité des supporters camerounais, il est clair que le manager des Lions indomptables manque d’audace pour entraîner les quintuples champions d’Afrique. Ses défaillances sont aussitôt visibles malgré ses nombreuses déclarations qui se veulent rassurantes sans y parvenir.



Les Lions indomptables arrachent miraculeusement leur qualification en 8ème de finale, avant d’être stoppés net par le Nigeria. La débâcle est actée. Le Cameroun peut rentrer. Une humiliation qui ne sera pas du goût des Camerounais, y compris le gouvernement, qui a pris la décision de se séparer de Rigo.























Par Jean-Paul Mbia (Yaounde, correspondance) Le 360