La plaidoirie magistrale de Me Ciré Clédor Ly devant les Martyrs et les Victimes du “Macky”

« Au nom de la défense, j’ai demandé à prendre la parole pour porter la voix dans cette Assemblée réunie sur l’initiative des hautes autorités de ce pays. La voix de tous ceux qui luttent pour un idéal, l’idéal de justice. La défense était présente, elle est témoin de l’histoire. Cette journée pour les martyrs est aussi une journée de rappel, de soutien, d’information et de clarification du discours » dira d’emblée l’avocat aux cheveux de cendre avant de renchérir : « Le Sénégal a vécu une période de violence et de mensonge d’Etat qui ne s’efface jamais de la mémoire des Hommes Cette période est inscrite à l’encre indélébiles sur les pages de l’histoire de l’humanité. Souvenez-vous et ne l’oubliez jamais.

La violence d’État s’est abattue sur le peuple combattant à mains nues. Ce peuple a vu ses enfants braver les tortures, braver la prison et la mort pour répondre à l’appel d’un homme dressé contre la corruption, la concession, l’enrichissement illicite pervers, l’insolence du pouvoir inféodé aux lobbies et l’impérialisme. Ce peuple mérite respect et considération.

Le pays et tous les opprimés de la terre en quête de justice et de souveraineté ont un devoir de mémoire envers ses martyrs. Leur mort ne sera vaine.

Autant que les martyrs, ceux qui ont survécu aux bouchers, ont un droit imprescriptible et inaliénable non négociable, devant les Hommes et Dieu ».



Poursuivant, Me Ly de marteler que : « C’est le droit à la traque des auteurs, des complices et des commanditaires de cette tuerie en masse, de ces victimes de blessures, de brulures vives, d’arrestations arbitraires, de détentions injustes, de viols, de traitements inhumains et dégradants, de barricades, de meurtres et d’assassinats systématiques, exécutés dans le cadre d’une politique d’État et à l’échelle de l’État. Nul ne devra être épargné dans cette croisade pour la vérité et la justice contre l’impunité, et les dirigeants de pays étrangers qui ont apporté aide et assistance sous quelque forme que ce soit, devront aussi répondre devant un Tribunal Spécial Sénégalais. »



Et, la « robe noire » , qui s’est impliqué aux côtés d’Ousmane Sonko, notamment prenant fait et cause pour les martyrs et victime avec rigueur, défendant les droits fondamentaux, et s’engageant au péril de sa vie sous Macky de conclure : « L’État doit mettre les moyens, protéger les victimes et témoins, les sécuriser, engager des experts et des Avocats compétents et expérimentés à temps plein, outiller les enquêteurs, renforcer les capacités des magistrats qui auront charge à temps plein ce dossier, réviser pour l’adapter illico presto l’organisation judiciaire et le Code de Procédure Pénale sur la compétence et les règles de procédure qui ne sont pas adaptées aux poursuites de crimes contre l’humanité.

La coopération pleine entière et sans réserve de l’État Central est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs et ne pas décevoir. Le renseignement devra coopérer pour établir la politique d’Etat, la responsabilité des supérieurs hiérarchique et la complicité d’États étrangers.

L’Afrique nous observe. Le monde nous observe. Pas de compromis. Pas de compréhension. »



M. L. Ndiaye