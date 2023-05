La police des Parcelles assainies en action : Arrestation de dealers à la Patte d’Oie et d’un voleur de motos

C’est le sieur Diallo qui est tombé en premier dans un champ de maraîchage, avec un cornet de chanvre indien. Interrogé sur la provenance de la drogue, A. O. Diallo dénonce son fournisseur, M. Camara, qui est très bien connu dans le milieu interlope. Il a fait l’objet de plusieurs conduites au parquet pour des faits similaires. Interpellé par la suite à son atelier et conduit à la police, M. Camara a nié les faits. Ce qui n’a pas convaincu les limiers, qui vont les déférer au parquet pour détention et usage de chanvre indien et trafic de chanvre indien.



C.A.B. Kâ aussi se repose actuellement à la citadelle du silence pour vol commis la nuit. Le technicien en froid habitant l’Unité 22 de la Commune des Parcelles assainies, a dérobé une moto de marque Jarkarta à l’unité 21.



Le vigile Y. Diémé ayant en charge la sécurité des lieux, a mené ses investigations. Il a réussi à démasquer C. A. B. Kâ. Il a déposé une plainte à la Police des Parcelles pour vol.



Sans tarder, les hommes du Commissaire Kébé ont effectué une descente au domicile du mis en cause pour l’interpeller, avant de le conduire sous bonne escorte au poste de Police.



A l’interrogatoire, le mis en cause, récidiviste de son état, a déclaré n’avoir volé qu’une seule moto au lieu de deux. Il avoue avoir caché la moto chez un ami à Grand Médine. L’aveu étant la reine des preuves, il a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet.











L'As