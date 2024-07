La réponse de Guy Marius au bureau du Parlement de la CEDEAO : "Je n'ai pas besoin d'être soutenu

À la suite de son clash avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, suivi du communiqué du bureau du Parlement qui condamne son écart de langage, le député sénégalais Guy Marius Sagna ne décolère pas.



"Je n'ai pas besoin d'être soutenu par le bureau du parlement de la CEDEAO qui par son communiqué avoue, confirme bien l'existence de la CEDEAO des chefs d'État : sa seule préoccupation. L'avis illégitime et illégal du bureau de la CEDEAO ne m'intéresse pas. Ma seule préoccupation : le panafricanisme au service des peuples africains et non de l'impérialisme et de certains chefs d'État qui sont ses valets", assène l'activiste Guy Marius Sagna.



Pour le député de Yaw, qui fait partie des représentants sénégalais au niveau de cette institution, "l'Afrique va changer radicalement". "Et l'Afrique de l'Ouest va y contribuer de manière décisive. Plus de 20 organisations du Togo répondent à la CEDEAO des chefs d'État. Continuons la lutte pour l'édification de l'Afrique de l'Ouest des peuples. Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l'Ouest est possible", peste GMS.













































































































SENEWEB