La série « Pod et Marichou » condamnée à payer 20 millions à la Sen Tv

La société Marodi Sarl a été condamnée le 26 décembre dernier par le Tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière commerciale à payer à la Sen Tv la rondelette somme de 20 millions CFA.

La Première chaine Urbaine du Sénégal avait été flouée par les producteurs de la série Pod et Marichou. Ces derniers à l’expiration de la première saison de la série en question n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’aller conclure un autre contrat de diffusion de la même série avec une autre télévision de la place en l’occurrence la Tfm.

Et ce, alors que le contrat qui liait les deux parties était toujours en cours. C’est sur ces entrefaites que la SenTV, après constat d’huissier, a saisi son conseil aux fins de servir une assignation en responsabilité et en paiement pour rupture abusive de contrat et violation de clause d’exclusivité.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été finalement mise en état. Et dans la foulée, le délibéré qui s’en est suivi a été favorable la Sen Tv.