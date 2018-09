La vérité sur les trois personnes mortes à Rufisque

Les populations de Bargny et Rufisque sont à la recherche de trois garçons portés disparus ce d’après midi. Ils étaient partis à la plage pour se baigner.



C’est plus précisément à la plage de Ndiolmane de Bargny où les deux jeunes baigneurs sont portés disparus. Il s’agit de Mamadou Ba âgé de 24 ans et Douou Samb 16 ans.



Selon les témoins, c’est après une opération d’investissement que ces hommes sont allés se baigner à la mer. Jusqu’à présent, leurs corps ne sont pas retrouvés malgré les recherches de la brigade des sapeurs pompiers de la 14em compagnie de rufisque.



Toujours selon les informations de la Rfm, Mamadou Ba a été sauvé dans un premier temps avant d’être disparu à nouveau .



Un peu plus loin, Pape cheikh Mbaye éléve de 17 ans est disparu dans les mêmes circonstances à la plage de Djokoul. Lui également n’a pas été retrouvé pour l’instant, informe la source.