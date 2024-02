La voiture d’Ousmane Diop, directeur de campagne de Diomaye Faye incendiée à Saly : le boss de la Cdc accusé

Alors que la tension politique est redescendue d’un cran, à la suite de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel qui annule le report de la Présidentielle au 15 décembre, des manifestations ont été notées, ce vendredi à Dakar, aux Parcelles Assainies où les forces de défense et de sécurité ont procédé à des tirs de grenades lacrymogènes. Mais quelques heures auparavant, une scène que l’on croyait révolue s’est produite, jeudi soir. C’était aux environs de 2 heures du matin. La voiture de Ousmane Diop, responsable de Pastef, a été incendiée. Cela s’est passé à Saly, très exactement. La victime a d’ailleurs porté plainte au Commissariat de la localité. SourceA a câblé celui qui fait office de directeur de campagne de Bassirou Diomaye Faye dans son fief. Il est sans ambages. D’après lui, ce sont les hommes de Cheikh Issa Sall qui sont à l’origine de cet incendie.



SourceA est entré en contact avec Cheikh Issa Sall pour avoir sa réaction après ces accusations. Mais le responsable de la Majorité présidentielle botte en touche. “C’est une épave. Cela fait plusieurs années que ce véhicule était garé là-bas. Il veut juste avoir de la notoriété. Croyant que c’est en m’accusant qu’il arrivera à ses fins. Mais on ne boxe pas dans la même catégorie. Moi, j’ai d’autres chats à fouetter. Mon souci est de travailler et de me consacrer à l’adoration de Dieu”, a réagi le boss de la CDC.















































