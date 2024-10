Lat DIOP a tout perdu, à titre conservatoire

Inculpé et placé sous mandat de dépôt, le 26 septembre dernier, notamment pour détournement présumé de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux dont le montant est estimé à 8 milliards de F CFA, Lat Diop fait face a des mesures conservatoires.



Celles-ci ordonnées par le juge d’instruction du pool judiciaire financier concerne d’abord le blocage de ses comptes bancaires, révèle L’Observateur. Selon les avocats de l’ancien ministre des Sports, repris par le journal du Groupe futurs médias, lesdits comptes ne contiennent que «sommes modestes destinées à l’entretien de la maison» de leur client.



Les misères de l’ex-directeur général de la Lonase ne s’arrêtent pas là, signale la même source, indiquant qu’«en plus du blocage des comptes, le magistrat a ensuite ordonné la saisie de plusieurs véhicule appartenant à Lat Diop» au moment où souffle le quotidien d’information, «certains de ses véhicules sont en possession de membres de la famille» du prévenu.



Enfin, une procédure a été lancée pour «la saisie de la résidence principale ainsi que d’autres biens immobilières de Lat Diop», complète L’Obs. Qui souligne que ses avocats sont sur le pied de guerre.



En effet, la défense de l’ancien ministre, dénonçant des «sanctions excessives», qui ne visent, selon eux, «qu’à asphyxier financièrement» leur client, afin de «le priver de toute sa capacité de défense», est déterminée à «engager une lutte acharnée» pour sa libération.



























































rewmi