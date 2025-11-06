Lat Diop finalement …libéré !

AFRICA 7 tient de sources judiciaires que Lat Diop est finalement libre. En effet, en audience spéciale ce jeudi, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi introduit aux fins de maintenir en prison l’ancien Big Manitou de la LONASE. De fait, il bénéficie d’une mise en liberté provisoire, ,nous revient-il.



Pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité , le procureur général avait introduit un pouvoir contre la mise en liberté provisoire de Lat Diop.



Le parquet général avait formellement contesté la décision rendue par la Chambre d’accusation financière, qui avait accordé à Lat Diop une liberté provisoire. Cette dernière était assortie de conditions strictes, comprenant une assignation à résidence et le port d’un bracelet électronique. L’intervention du procureur général ouvrait alors la voie à un réexamen du bien-fondé de cette mesure par la plus haute juridiction du pays.



Incarcéré depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour plusieurs infractions graves : détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds. Le montant total des sommes en jeu est estimé à près de 8 milliards de francs CFA. L’arrestation de Lat Diop fait suite à une dénonciation déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet. La plainte avait déclenché l’ouverture d’une enquête qui a conduit à l’audition de l’ancien directeur général de Lonase et à son incarcération prolongée.



Lat Diop, ancien Directeur Général de la Loterie Nationale du Sénégal (Lonase), a, par la suite, obtenu une mise en liberté provisoire sous bracelet électronique.