Lat Diop finalement placé en garde à vue !

Dakarposte a appris que l'ex Dg de la Lonase a été finalement placé en position de garde à vue sur instruction du procureur de la République.



Il va passer le week-end au commissariat spécial du Port de Dakar avant de revenir lundi matin à la rue Carde (siège de la DIC) pour la suite de la procédure. Lat Diop qui fera,"à n'en point douter", face avec le maitre des poursuites, "risque gros".



Aux dernières nouvelles, le responsable politique de l'APR à Guédiawaye, entendu depuis ce samedi matin, notamment sur ses biens, notamment son patrimoine immobilier dans d'autres capitales du monde, est poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Une somme de plus de deux (2) milliards de nos pauvres sous dévalués est avancée au cours de son face à face avec les limiers de la Division des Investigations Criminelles.



Des personnes qui seraient impliquées dans "l'affaire Lat Diop" -dont un certain Mohamed Dieng entre autres- seront convoquées et auditionnées. Pour ainsi dire que ce dossier est loin de connaitre son épilogue.