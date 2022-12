Le Bayern Munich cherche un attaquant pour suppléer Sadio Mané en attaque

Le Bayern Munich cherche depuis le départ de Robert Lewandowsky, un attaquant de pointe. Ils ont entre-temps recruté Sadio Mané en provenance de Liverpool; mais le Sénégalais a un profil différent.



Si le camerounais Eric Maxim Choupo-Moting joue le rôle de numéro 9 à la perfection depuis le début de la saison, le club bavarois cherche toujours le successeur du Polonais. Selon Sky Sports, le Bayern étudie la possibilité de recruter l’attaquant de Tottenham Harry Kane dès l’été prochain. Et pour faire venir l’Anglais en Bundesliga, le Bayern pourrait proposer aux Spurs, entre 80 et 100 millions d’euros d’après Sky Sports.



Ils « ne voient pas un accord probable à ce stade »



Raphaël Honigstein, du journal britannique The Atletic, explique que le Bayern n’est cependant pas très confiant. « Harry Kane reste une cible pour le Bayern et ils ont eu des discussions encourageantes avec le camp du joueur. Mais la dernière fois que j’ai entendu parler Munich, c’est qu’ils ne voient pas un accord probable à ce stade » a déclaré le journaliste. Le Bayern Munich aurait d’autres options plus accessibles comme Marcus Thuram du Borussia Moenchengladbach et Niclas Füllkrug du Werder Brême. Marcus Thuram, 25 ans, a de nombreuses qualités, une bonne taille et est abordable.





Quant à Füllkrug, il est un peu plus âgé (29 ans) mais peut évoluer dans le système de jeu du Bayern Munich, surtout quand il est entouré des talents dont recèle le club actuellement. Même si les deux sont de bonnes options, aucun des deux n’est un joueur de classe mondiale. Encore moins Youssoufa Moukoko que le Bayern semble hésiter à courtiser. Depuis le départ de Robert Lewandowsky pour le FC Barcelone, le club bavarois peine à trouver un attaquant de pointe.