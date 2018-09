Le Cortège De La Femme Du Maire Caillassé : Les Libéraux Réclament Justice

La politique a transféré son état-major à la Police de Djidah Thiaroye Kaw.

Ce, suite à une plainte déposée par le camp du maire libéral de la localité Cheikh Dieng. Une plainte qui survient à la suite de l’attaque du cortège de la femme du maire, du nom d’Anna Coulibaly, au quartier Bagdad de cette commune. Une attaque qui a occasionné, selon nos sources, trois blessés dont deux femmes et un jeune du nom d’Alpha Diallo, tous proches du maire Cheikh Dieng. Ces derniers ont d’ailleurs organisé un point de presse pour exiger que justice soit faite. «Mercredi 12 septembre, des individus ont attaqué le cortège de Madame Anna Coulibaly Dieng, épouse du maire et présidente du groupement ‘Femme action et développement’ en déplacement à Bagdad pour présenter des condoléances. Des nervis, lourdement armés de gourdins, pompes à gaz, matraques électriques ont sévèrement brutalisé la délégation des femmes et blessé grièvement un des jeunes», dénonce El Hadji Sow. Et de poursuivre : «C’est pourquoi une plainte contre X a été déposée au Commissariat de Thiaroye et la section espère que la Justice se chargera de l’affaire pour que les commanditaires soient poursuivis et arrêtés. Le Sénégal étant un pays de droit et que des témoins ont été entendus dans cette agression, nous attendons qu’une suite soit donnée à cette affaire».

Réclamant toujours justice, Monsieur Sow ajoute : «Le Sénégal étant un pays de droit, nous pensons que les nervis et les commanditaires qui se cachent derrière cette attaque seront démasqués, traduits en justice et mis hors d’état de nuire».

Ces libéraux qui se réclament proches du maire Cheikh Dieng ont conclu leurs propos pour exprimer leur ancrage au Pds derrière Karim Wade et pour promettre une riposte politique à leurs adversaires.







Théodore SEMEDO

Walfnet