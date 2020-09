Le Dg de la Senelec et celui d’Akilee comparés à Booba et Kaaris sur les réseaux sociaux…

Tout semble être parti de Twitter. Un twittos a émis l’idée d’un face à face entre les deux patrons qui s’ “étripent” par presse interposée depuis plusieurs semaines. Reprenant les paroles de Booba envers Kaaris, après des années de clash. Ce dernier demandait à son ancien protégé de le rejoindre sur un ring de MMA pour régler une bonne fois pour toutes leurs bisbilles.



Argumentaire…



Toutefois, en lieu et place des uppercuts et high-kicks, les internautes veulent écouter les arguments des deux parties lors d’un débat contradictoire en direct. L’idée qui semble avoir séduit les internautes s’est rapidement retrouvée sur Facebook et là aussi les internautes y sont allés de leur commentaires.