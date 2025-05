Le Général Moussa Fall prend finalement sa... retraite

Terminus ! Le général Moussa Fall est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Âgé de 62 ans depuis mardi 20 mai, l’ex-Haut commandant de la gendarmerie nationale rejoint ainsi la deuxième section des cadres de l’état-major général des armées.





Le général Fall devait partir à la retraite en mai 2023, rappelle Source A, qui annonce la nouvelle dans son édition de ce jeudi 22. Mais un décret de Macky Sall, pris en décembre 2021, avait prolongé de deux ans l’âge de départ pour les généraux d’armée, de corps d’armée, de division, de division aérienne, amiraux d’escadre et vice-amiraux. Cinq mois plus tôt, l’ancien Président l’avait porté à la tête de la gendarmerie, en remplacement de Jean-Baptiste Tine, actuel ministre de l’Intérieur.



Au total, le général Moussa Fall aura passé 36 ans à la gendarmerie, occupant diverses fonctions telles que Haut commandant donc, patron de la Section de recherches de Dakar et gouverneur militaire du palais présidentiel, notamment.























































seneweb