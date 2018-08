Le Grand Magal de Touba à Paris 2018 budgétisé à …

Paris et sa région vivent déjà à l’heure du Grand Magal de Touba 2018. Le Comité d’organisation, qui a mobilisé environ 52 millions, met les bouchées doubles pour être au top le jour-J. A moins de trois mois du Grand Magal, les Dahiras et associations mourides de la région parisienne vivent déjà au rythme de ce jour de grâces et de réjouissances dont la célébration marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895. Pour les besoins de l’édition 2018 du Magal, prévue aux alentours du 28 octobre, souligne Seydina Bâ, membre du Comité d’organisation, dans une note parvenue mardi à Senego, le Collectif 18 Safar a vu les choses en plus grand, tablant sur un budget prévisionnel de 52 millions de FCFA. Tous les Dahiras s’affairent désormais pour l’atteinte de cet objectif qui demeure clairement atteignable compte tenu de la performance de 2017. Pour rappel, le 8 novembre 2017, dans une démarche unitaire inédite, les Mourides de la Région parisienne avaient célébré le grand Magal dans l’illustre Palais des Congrès de Montreuil. Pour la première fois, les responsables des Dahiras, emboîtant le pas à plusieurs années de tractations, avaient senti la nécessité de donner enfin corps à un projet qui s’imposait comme une évidence: la célébration commune du Grand Magal. Le Magal de 2017 au Palais des Congrès avait vibré, pendant près de 24 h, au rythme de la lecture du Saint-Coran, des khassaïdes et de la déclamation de zikr, conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. La journée avait également vu se côtoyer, dans une rare ferveur religieuse, des milliers de musulmans de France et d’Île-de-France au milieu de qui s’étaient succédé de hautes personnalités religieuses et administratives de France et du Sénégal. Des messages sur l’universalité de la mission du Cheikh avaient également pu être délivrés à l’intention de l’assistance venue nombreuse.