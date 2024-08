Le PDG du groupe UBA reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi M. Tony Elumelu, PDG du Groupe United Bank for Africa (UBA) et président de la Fondation éponyme.



Dakarposte a appris qu' à cette occasion, M. Elumelu a félicité le Chef de l'État pour sa brillante élection et a exprimé sa volonté de collaborer à la transformation économique du pays, en mettant l'accent sur les secteurs stratégiques de l'énergie et de l'autonomisation des jeunes.