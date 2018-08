Le PDS en ordre de bataille : Madické et Cie promettent le feu au « Macky »

La Cour Suprême de Dakar s’est déclarée incompétente dans l’affaire Karim Wade. Le candidat à la présidentielle du 24 février 2019 du parti démocratique sénégalais (PDS), avait saisi la juridiction via ses conseils, concernant le rejet de son inscription sur les listes électorales. La Cour dirigée par le magistrat Mamadou Badio Camara a confirmé jeudi soir, la « non-participation » de Wade fils à la onzième élection organisée au Sénégal. Senenews a recueilli les réactions de Me Madické Niang, Oumar Sarr, Mamadou Lamine Massly, Habib Sy, tous de la famille libérale. Les déclarations sont amères et destinées à un homme : Macky Sall.

Pour Madické Niang avocat de Karim Wade, la décision était attendue et vient sans surprise. Selon lui, « la cour suprême s’est injustement déclarée incompétente dans son rôle de dire le droit. Il voit ainsi en cette décision une mainmise du régime dans cette affaire ».



Dans la même veine, le secrétaire général national adjoint du PDS, Oumar Sarr signale qu’ils vont continuer le combat au niveau des juridictions internationales. Le maire de Dagana considère qu’il est impensable que « Macky Sall puisse lui-même choisir les candidats auxquels il fera face à la présidentielle de 2019 ».



Pour le président du Parti espoir et modernité (Pem), il n’est plus question de rester en spectateur par rapport à la marche de la justice au Sénégal. Habib Sy prône ainsi une riposte à la mesure des actes posés par le régime pour barrer la route à des candidats de l’opposition.



Dans une réaction chaude et plus directe, Mamadou Lamine Massaly n’a pas fait de cadeau au président Macky Sall. Il s’est aussi attaqué à ses camarades de parti et de l’opposition. Pour lui, l’heure n’est plus aux conférences de presse, aux réunions et déclarations. Il appelle à mener des actions sur le terrain politique « pour faire face aux agressions multiples de Macky Sall et de son régime ».