Le Pm, Ousmane Sonko, a présidé la réunion du Comité des ministres de l'Asecna.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi 27 septembre 2024 à Dakar, la réunion du Comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



En session extraordinaire, le Comité est chargé de désigner un nouveau directeur général. Le Premier ministre a félicité le DG sortant et a souligné la nécessité pour l'Agence de se doter de managers « compétents et visionnaires » afin de soutenir ses ambitions futures.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a assuré que l'ASECNA continuera de bénéficier de tout le soutien institutionnel et diplomatique nécessaire de la part du pays hôte, le Sénégal.