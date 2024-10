Le Pr Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à l'artiste-comédien Lamine Ndiaye et aux autres victimes de l'accident sur l'autoroute

Le Messager d'Allah (Seydouna Mohamed PSL) a exhorté les musulmans à rendre visite aux personnes malades et souffrantes… Ainsi, dans un Hadith authentique rapporté par Al Barâ Ibn 'Âzib (Radhia Allahou Anhou), il est dit: "Le Messager d'Allah () nous a ordonné sept choses: visiter les malades, suivre les cortèges funèbres, appeler la miséricorde d'Allah sur la personne qui éternue, secourir le faible, aider l'opprimé, multiplier les salutations et respecter les serments." (Boukhari et Mouslim)



Le Prophète Nabiyoul Ramha (psl) avait lui-même pour habitude de rendre visite aux malades, et ce, qu'il s'agisse d'une personne musulmane ou non musulmane. En témoignent le présent Hadith de Sa'd Ibn Abi Waqqâs (radhia Allâhou anhou), mais aussi le récit authentique rapporté par l'Imam Boukhari dans lequel il est indiqué qu'Il () se rendit auprès d’un jeune juif -qui avait l'habitude de lui rendre service- lorsque ce dernier tomba malade: En arrivant devant lui, Il () s'approcha et l'invita à devenir musulman, ce qu'il fit après avoir eu l'approbation de son père (juif).



Il est possible de se faire une idée claire de l'importance de ce devoir en considérant ses principaux effets positifs, aussi bien pour la personne éprouvée et souffrante que pour celui qui la visite: En sus d'être un excellent facteur de réconfort et d'apaisement pour le malade, il constitue aussi une expression très forte de fraternité et un vibrant témoignage de sympathie de la part de celui qui vient le rencontrer; bien évidemment, une telle attitude ne peut que renforcer le lien d'affection et d'attachement entre les personnes concernées. Ce genre de rencontre est aussi un moyen permettant au musulman qui se rend au chevet du malade de se rappeler et de prendre conscience de la valeur inestimable d'un bienfait divin dont il a la chance, lui, de jouir: La santé…



Comme vous le voyez sur cette image parvenue à la rédaction de dakarposte, le chef de l'Etat a rendu visite à l'artiste Lamine Ndiaye et les autres blessés de l'accident survenu ce lundi sur l'autoroute.



L'accident a eu lieu au moment où il rentrait chez lui peu après sa participation à la cérémonie de présentation du référentiel Sénégal 2050 présidée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier Ministre Ousmane Sonko. "Sa voiture a fait un tonneau sur l'autoroute à péage" lit-on sur seneweb