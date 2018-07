Le Pr Macky Sall attendu à Thiès

Il revient à dakarposte que le chef de l'Etat entend se rendre ce week end, précisément le dimanche 15 Juillet à Thiès. A quelles fins?



Macky va présenter ses condoléances à l'industriel, Président de l'entreprise ITOC S.A, Abdoulaye Diao plus connu sous le pseudo de Baba. Ce dernier, pour ceux qui l'ignorent encore, a récemment perdu sa maman.



Le non moins patron de la banque Outarde est également conseiller spécial du Président de la République. Mais, il entretient un lien d'amitié particulier avec l'actuel locataire du Palais Présidentiel. Et, comme dans toute relation, il est important de se donner des signes de reconnaissance, de se voir, de s’appeler, de prendre du temps pour l’autre notamment dans les épreuves de cet univers futile et périssable comme le deuil...



Inutile de dire donc que l'opportunité sera saisie pour des échanges de civilité et témoignages sur leur compagnonnage.