Le Pr Macky Sall "offre" le Palais Présidentiel de Popenguine à son homologue Alpha Condé

Dans le mille ! Dans le mille, dakarposte avait ébruité en exclusivité, il y'a de cela quelques jours, le séjour inattendu à Dakar du Président Guinéen Alpha Condé. En effet, nous écrivions comme titre: "Démenti cinglant à une supposée tension entre Dakar et Conakry : le Président Alpha Condé à Dakar pour passer ses vacances".





Informé en temps réel de cette visite de son homologue, le Président Macky Sall a, sans sourciller, donné des instructions fermes à ses collaborateurs aux fins d'installer confortablement le chef de l'Etat Guinéen dans ses appartements du Palais Présidentiel sis à Popenguine.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, à Popenguine, au sud de Dakar, la résidence d’été des chefs d’État n’est pas aussi luxueuse que le Palais de la République. Mais tous, de Senghor à Macky Sall, en ont fait leur havre de paix.



La demeure n’a rien d’un fastueux palais. De loin, elle pourrait même sembler modeste comparée aux villas immenses et tape-à-l’œil de la Petite-Côte, où la bourgeoisie dakaroise aime à passer vacances et week-ends. Ici, nulle colonne, moulure ou dorure, mais une vaste maison contemporaine aux lignes épurées dont la terrasse fleurie surplombe une belle plage privée. Tout autour, un magnifique parc d’une douzaine d’hectares, au bord de l’océan, où s’entremêlent acacias, palmiers, lauriers roses et bougainvilliers.



Nichée dans une alcôve naturelle de la baie de Popenguine, à quelque 70 km au sud de Dakar, cette bâtisse confortable n’a pas les dimensions imposantes du Palais de la République, mais constitue la seconde résidence des chefs de l’État depuis près de soixante ans. Un havre de paix à l’abri des regards, où les présidents successifs ont pris l’habitude de se retirer pour profiter de leurs vacances ou pour échapper, le temps d’un week-end, à l’agitation de la capitale. C'est dons dans cet havre de paix où loge depuis quelques jours le Pr Condé. Lequel, rentre d'ailleurs sur Conackry ce mardi 28 Août 2018. Du moins, sauf revirement.





Cela dit, voilà, en tout cas, un acte (le séjour du Pr Guinéen à Dakar) qui pèse plus que mille discours et vaut le plus cinglant des démentis aux rumeurs et autres thèses sur le caractère exécrable des relations entre Dakar et Conakry



Il nous revient que le Président guinéen a voulu faire ce geste d'amitié et de fraternité en direction d'un pays qui lui est cher, mais aussi de son Président auquel il est lié par un vécu qui transcende des soubresauts conjoncturels.

Sans nul doute, ce geste de Alpha Condé l'Africain et l'ami du Sénégal participera à apaiser beaucoup de coeur. Et, Macky de lui renvoyer l'ascenseur en lui ouvrant grandement les portes du Palais Présidentiel sur la Petite Côte.