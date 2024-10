Le Pr de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accompli le petit pèlerinage, la Omra, à La Mecque

En Arabie Saoudite, dans le cadre du Future Investment Initiative Forum 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi cette opportunité pour accomplir le petit pèlerinage, la Omra, à La Mecque.



À cette occasion, les portes de la Sainte Kaaba, situées dans le Masjid-e-Haram, ont été exceptionnellement ouvertes au Chef de l’État et à sa délégation, conformément à une instruction de Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres d’Arabie Saoudite. Ce geste symbolique illustre l’estime que porte le dirigeant saoudien à son hôte et la qualité des relations entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite.



Dans ce moment de recueillement unique, le Président FAYE a formulé des prières pour la paix, la prospérité et l’unité du Sénégal, invoquant la guidance divine pour un avenir de solidarité et de succès partagé entre nos deux nations.