Le Préfet de Dakar interdit la marche de l’opposition prévue ce vendredi (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C'est la der des ders que vous file la rédaction de dakarposte! En effet, nous tenons de bonnes sources (document à l'appui) que la manifestation de protestation prévue par l'opposition Sénégalaise, prévue ce vendredi à Dakar, est formellement interdite.D'ailleurs, une de nos sources, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, fait savoir : " Je vous dis, des dispositions sécuritaires sont prises afin de contrecarrer toute tentative de troubler l'ordre public. Gare aux récalcitrants ! "Pour rappel, la Coalition Yewwi Askan Wi et mouvement des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos) entendent investir la rue vendredi 17 novembre 2023, jour de l’audience devant la Cour suprême suite au recours déposé par l’agent judiciaire de l’Etat contre la décision du juge Sabassy Faye.En conférence de presse, ce jeudi, le LACOS invite tous les départements du Sénégal à déposer des lettres d’information au niveau des différentes préfectures afin de tenir des manifestations sur l’ensemble du territoire sénégalais.A Dakar, Mamadou Lamine Dianté a informé qu’une marche sera organisée entre le rond-point Jet d’eau et le terminus de Liberté 5." Nous ne devons pas accepter de choisir un président de façon hasardeuse. L’appel est lancé, que tout le monde dépose sa lettre d’information dès ce lundi" , a dit Moustapha Guirassy.Pour sa part, Mamadou Lamine Diallo veut la paticipation de tous à l’élection présidentielle de 2024. "Des rassemblements seront organisés dans les rues de Dakar et à l’intérieur du pays pour, entre autres, exiger la délivrance des fiches de parrainages à Ousmane Sonko, la libération d’Ousmane Sonko et de tous les détenus, l’exécution de la décision de justice du tribunal de grande instance de Ziguinchor et l’organisation d’une élection présidentielle inclusive avec la participation de tous, y compris Ousmane Sonko" , a-t-il déclaré.