Le Premier ministre espagnol en visite aux Canaries avant l'Afrique de l'Ouest

Entre janvier et août, les îles Canaries ont accueilli 22 000 migrants clandestins. C'est donc plus que le double par rapport à l'an dernier. Parmi eux, de nombreux mineurs : 5 500 enfants et adolescents arrivés seuls sont actuellement pris en charge.



Pour soulager le gouvernement de l'archipel, Madrid a annoncé une aide supplémentaire. « Avec l'accord du vice-président du gouvernement et le ministre des Finances, explique Ángel Victor Torres, ministre de la Politique territoriale, nous garantissons une aide de 50 millions d'euros, comme les années précédentes. Il s'agit d'un montant minimum. Le montant exact sera annoncé dans les prochains mois. Cela signifie un allègement considérable pour le gouvernement des Canaries. »



La question de l'immigration clandestine sera au cœur d'un voyage que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit effectuer la semaine prochaine en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal, principaux points de départ en bateau vers l'Europe. Sa deuxième visite en Afrique en six mois.