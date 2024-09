Le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping offre un banquet au Chef de l' État Sénégalais

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la Première Dame ont pris part, ce mercredi, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), au traditionnel banquet offert par le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, à Beijing.



À cette occasion, le Président chinois a porté un toast à l’amitié et à la coopération entre la Chine et l'Afrique.

Xi Jinping a également rappelé que la Chine et l’Afrique seront toujours pionniers dans la marche vers la modernisation.