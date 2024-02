[Le Récap] Crise électorale : Dakar renoue avec les scènes de violences, des opposants interpellés

Les gendarmes ont déclenché un tir nourri de grenades lacrymogènes contre des centaines d'hommes et de femmes de tous âges qui, drapeau du Sénégal à la main ou maillot de l'équipe nationale de foot sur le dos, convergeaient sur l'un des principaux axes routiers de la capitale vers un rond-point où plusieurs candidats d'opposition leur avaient donné rendez-vous.



Les gendarmes, déployés en grand nombre, se sont enfoncés à pied ou en pickups dans les quartiers adjacents à la poursuite des manifestants en fuite. Ils ont alors essuyé des jets de pierres.



Des jeunes scandant "Macky Sall dictateur !" ont dressé des barrages avec des moyens de fortune et incendié des pneus.



Les forces de sécurité ont aussi tiré des grenades lacrymogènes sur les nombreux partisans de Khalifa Sall qui s'étaient rassemblés près du quartier général de leur candidat. Plusieurs femmes se sont trouvées mal sous l'effet des gaz.



L'opposante et ancienne Première ministre Aminata Touré, autre farouche adversaire de l'ajournement, a été arrêtée lors d'un des rassemblements. Anta Babacar Ngom était également détenue. Des images publiées sur les réseaux sociaux la montrent aux prises avec des membres des forces de sécurité.



Un autre candidat, Daouda Ndiaye, a posté sur les réseaux sociaux un message où il assure avoir été "brutalisé" par les forces de l'ordre, et rapporte que certains de ses collaborateurs ont été "arrêtés".



"Macky Sall veut faire de nous des esclaves. Il ose nous servir des motifs aussi fallacieux pour reporter l'élection, en plus à quelques heures seulement du début de la campagne", s'est indigné un protestataire, Ousmane Biteye, commerçant de 44 ans.



Ce sont les premiers troubles consécutifs à l'annonce par le président Sall du report de la présidentielle du 25 février.



"Nous sommes sortis pour dire non à cette forfaiture, non à ce coup d'Etat constitutionnel", a déclaré un manifestant, Demba Ba, 36 ans.



Le report de la présidentielle a suscité un tollé et fait craindre un accès de fièvre.



L'annonce a aussi provoqué l'inquiétude à l'étranger.



Plusieurs candidats d'opposition ont annoncé à la presse leur décision d'ignorer la décision et de maintenir le lancement de leur campagne.



C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal.



Le président Sall a invoqué le conflit qui a éclaté entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale après la validation définitive par la juridiction de vingt candidatures et l'élimination de plusieurs dizaines d'autres.



Les députés doivent se réunir lundi pour examiner une proposition de loi pour le report de la présidentielle de six mois. Le texte doit être approuvé par les 3/5 des 165 députés pour être validé.



Ce débat s'annonce comme un autre temps fort de la crise et l'approbation du texte ne semble pas acquise.























































