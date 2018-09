Le Réseau de la Diaspora Républicaine prêt à accompagner et réélire le Président Macky Sall…

Leur objectif, selon le coordonnateur du réseau, Bouna Kanté, c’est de mettre à disposition leurs compétences et expériences pour accompagner et réélire le Président Macky SALL. A cet effet, le RDR va œuvrer pour une meilleure prise en compte des attentes des sénégalais d’ici et d’ailleurs dans toutes les instances de la coalition BBY.Cette rencontre fut également l’occasion pour le réseau de se prononcer sur l’actualité politique nationale et internationale en félicitant tout d’abord Monsieur le Président de la République Macky SALL, de sa désignation comme co-président du Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC) et de la décision du Sénégal d’accueillir le prochain sommet du FOCAC en 2021.Le réseau soutient aussi le Président Macky SALL sur sa décision de révoquer Monsieur Khalifa SALL comme Maire de Dakar. Selon les membres, « le chef de l’Etat n’a fait que respecter la loi. » Enfin le réseau renouvelle son engagement et sa détermination à soutenir le Président Macky SALL pour la prochaine élection et fait un appel à l’ensemble de la population pour parrainer massivement le candidat Macky SALL afin qu’il accède à un second mandat en 2019 et au premier tour pour un Sénégal émergent.