Le Sénégal, Champion d'Afrique- Le discours du Pr de la FSF, Abdoulaye Fall, devant la Nation

En ma qualité de 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥, j’ai l’immense fierté d’annoncer à la Nation que l’engagement solennel pris devant le peuple sénégalais a été pleinement respecté.

L’objectif fixé pour 𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 est atteint.

Au terme d’une finale intense et âprement disputée face au Maroc, 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 a fait preuve de discipline, de caractère et de solidarité pour s’imposer, une nouvelle fois, au sommet du 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧.

Conformément à la promesse faite à la Nation, ce n’est pas seulement le drapeau que nous ramenons aujourd’hui, mais le drapeau accompagné du trophée continental, symbole de constance, d’excellence et de travail collectif.

Ce sacre est le fruit de l’engagement total de notre « 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭 », dans lequel chaque acteur – staff technique, joueurs titulaires et remplaçants – a assumé sa mission avec rigueur, responsabilité et patriotisme :

• 𝐋𝐞 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰, véritable Chef du Gouvernement sportif, a défini avec lucidité la politique générale de l’équipe. Sa vision stratégique et sa coordination exemplaire de l’action sur le terrain nous ont menés au succès.

• 𝐋𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲, inébranlable Ministre de la Défense, a garanti l’intégrité de notre territoire sportif et repoussé chaque offensive adverse.

• 𝐈𝐝𝐫𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞, Ministre d’État et de l’Intérieur, a assuré l’intérim du capitanat avec la sagesse et l’autorité des cadres expérimentés, veillant à l’équilibre et à l’ordre au milieu du terrain.

• 𝐄́𝐝𝐨𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐲, Ministre de la Sécurité Nationale, a constitué le dernier rempart inviolable, sécurisant nos acquis lors des moments décisifs.

• 𝐒𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐞́, Ministre des Affaires Étrangères et de l’Attaque, a porté le danger dans le camp adverse et fait rayonner le nom du Sénégal par son génie décisif.

• 𝐍𝐨𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬, véritables Ministres de la Jeunesse, ont apporté audace, créativité et fraîcheur, incarnant l’avenir de notre football.

• Enfin, 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐜̧𝐚𝐧𝐭𝐬, véritables hauts fonctionnaires de cette mission nationale, ont démontré que la continuité du service public sportif était assurée à chaque instant, prouvant que cette victoire est celle d’un collectif uni.

𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢, 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.

𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 !

𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 !

𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 ! 🇸🇳