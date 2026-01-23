Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Le Sénégal, Champion d'Afrique- Le discours du Pr de la FSF, Abdoulaye Fall, devant la Nation

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 23 Janvier 2026 à 22:04 modifié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 22:10

Le 20 janvier 2026, Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a prononcé un discours lors de la réception officielle des Lions de la Teranga au Palais de la République, suite à leur sacre lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc.

Il a exprimé ses remerciements au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre pour leur soutien, les qualifiant de « deux étoiles » de la nation.

Il a officiellement déclaré que la mission confiée à l'équipe nationale était accomplie avec succès.

Abdoulaye Fall a souligné que cette victoire symbolisait la vitalité, l'énergie et la solidarité du pays. Il avait précédemment prêté serment en décembre 2025, affirmant que les Lions ne partaient pas pour « faire de la figuration ».

Le discours s'est inscrit dans un moment de communion nationale, marquant la célébration de l'esprit républicain et de la fierté collective.

Dakarposte publie in extenso son speech afin que nul n'en ignore !


Le Sénégal, Champion d'Afrique- Le discours du Pr de la FSF, Abdoulaye Fall, devant la Nation
En ma qualité de 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥, j’ai l’immense fierté d’annoncer à la Nation que l’engagement solennel pris devant le peuple sénégalais a été pleinement respecté.
L’objectif fixé pour 𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 est atteint.
Au terme d’une finale intense et âprement disputée face au Maroc, 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 a fait preuve de discipline, de caractère et de solidarité pour s’imposer, une nouvelle fois, au sommet du 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧.
Conformément à la promesse faite à la Nation, ce n’est pas seulement le drapeau que nous ramenons aujourd’hui, mais le drapeau accompagné du trophée continental, symbole de constance, d’excellence et de travail collectif.
Ce sacre est le fruit de l’engagement total de notre « 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭 », dans lequel chaque acteur – staff technique, joueurs titulaires et remplaçants – a assumé sa mission avec rigueur, responsabilité et patriotisme :
• 𝐋𝐞 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐰, véritable Chef du Gouvernement sportif, a défini avec lucidité la politique générale de l’équipe. Sa vision stratégique et sa coordination exemplaire de l’action sur le terrain nous ont menés au succès.
• 𝐋𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲, inébranlable Ministre de la Défense, a garanti l’intégrité de notre territoire sportif et repoussé chaque offensive adverse.
• 𝐈𝐝𝐫𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞, Ministre d’État et de l’Intérieur, a assuré l’intérim du capitanat avec la sagesse et l’autorité des cadres expérimentés, veillant à l’équilibre et à l’ordre au milieu du terrain.
• 𝐄́𝐝𝐨𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐲, Ministre de la Sécurité Nationale, a constitué le dernier rempart inviolable, sécurisant nos acquis lors des moments décisifs.
• 𝐒𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐞́, Ministre des Affaires Étrangères et de l’Attaque, a porté le danger dans le camp adverse et fait rayonner le nom du Sénégal par son génie décisif.
• 𝐍𝐨𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬, véritables Ministres de la Jeunesse, ont apporté audace, créativité et fraîcheur, incarnant l’avenir de notre football.
• Enfin, 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐜̧𝐚𝐧𝐭𝐬, véritables hauts fonctionnaires de cette mission nationale, ont démontré que la continuité du service public sportif était assurée à chaque instant, prouvant que cette victoire est celle d’un collectif uni.
𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢, 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 !
𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 !
𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 ! 🇸🇳

Le Sénégal, Champion d'Afrique- Le discours du Pr de la FSF, Abdoulaye Fall, devant la Nation

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747