Le Siége de Taxawu incendié: Une caméra de surveillance dévoile les visages des assaillants

Sur la vidéo d'une caméra de surveillance, on voit un groupe d'une douzaine de personnes arriver vers 4h 48 du matin, devant le siège de Taxawu Sénégal. Les hommes armés de pierres et de machettes ont d'abord demandé à un taximan stationné devant le siège de Taxawu de quitter les lieux, avant de commencer à jeter des pierres en direction du batiment qui abrite le siége de Taxawu. Quelques minutes plus tard, ce sont des cocktails molotov qu'ils lancent, provoquant ainsi l'incendie du siège du parti Taxawu Sénégal.















































