Le bijoutier, Sam Mbaye Niass, arrêté après avoir soutiré 291 millions de FCFA à ses partenaires Indiens

Établi au marché Tilène, le bijoutier Sam Mbaye Niass est dans de beaux draps.



Dakarposte tient de sources concordantes qu'il est poursuivi par ses désormais ex partenaires Indiens. Qui, nous revient-il, sont établis à Dubai.



En somme, les deux parties avaient conclu un contrat de partenariat win-win (gagnant-gagnant) pour l'achat et la revente d'or. Malheureusement, le sieur Sam Mbaye Niass a violé les clauses du contrat d'affaires. Il a tout simplement détourné les fonds de ses partenaires ou investisseurs (plus de 3 kgs d'or, bref le préjudice est estimé à 291 millions f CFA) pour son usage personnel.

Ce qui lui a valu une plainte auprès du maitre des poursuites pour escroquerie, entre autres.



La procédure déclenchée, le sieur Niass est vite mis aux arrêts par les limiers de la Sureté Urbaine de Dakar puis "cuisiné" (entendu) sur procès verbaux.



Aux dernières nouvelles, Sam Mbaye Niass sera présenté dans les prochaines heures (ce lundi) au procureur du Pool Judiciaire Financier de Dakar. Qui décidera de son gratiné sort.





Affaire à suivre...





