NÉCROLOGIE- L'actrice, Halima Gadji , s'en est allée des suites d'un... malaise

Avec le chagrin, immense, l’incompréhension.... Lundi sous le ciel étoilé de Dakar, la nouvelle de la mort de l'actrice Halima Gadji s’est répandue parmi ses proches — et notamment ses collègues notamment d'évène Prod, entre autres, . Et tous ont été abasourdis : car, nous revient-il, Halima, âgée de 36 ans, "a juste eu un malaise", donc n’était pas malade. "Ayway fougnou dieu ak malaise, Alahou Akbar..." lit-on sur un post appelé statut d'une de ses connaissances suite à l'annonce de la triste nouvelle.



En tous les cas, le Sénégal , voire l'Afrique perd l’une de ses plus grandes comédiennes, avec la disparition de cette célèbre Sénégalo-Marocaine.



Elle a, en début d'année, partagé ses vœux pour la nouvelle année 2026 sur ses comptes officiels, notamment sur son compte Instagram, souhaitant une année de paix et de santé à sa communauté.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, notamment à son jeune frère Kader Gadji et à tout l'univers culturel du Sénégal endeuillés .



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !