Les travailleurs du nettoiement menacent de paralyser le pays

L’Intersyndicale du nettoiement a annoncé samedi dernier son intention de déposer un préavis de grève si ses revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement. Au cœur du litige, l’accès à l’indemnité de logement de 100 000 FCFA accordée aux agents de l’État.



Selon les responsables syndicaux, repris par Walf Quotidien, le décret n°2026-06 instituant une indemnité représentative de logement pour l’ensemble des agents de l’État semble avoir laissé les travailleurs du nettoiement sur le bord de la route.





Des conditions de vie précaires



Pour Madany SY, l’un des responsables de l’Intersyndicale, cette situation est une « injustice » flagrante. « Nous voulons que l’on donne cette indemnité de logement aux travailleurs du nettoiement comme tous les autres agents de l’État. Sans quoi, nous n’excluons pas de dérouler un plan d’actions avec au menu un préavis de grève », a-t-il martelé lors de son interpellation aux autorités.



Au-delà de cette prime spécifique, le syndicat pointe du doigt la faiblesse globale des revenus dans le secteur. « Nos salaires et nos pensions sont dérisoires », déplore Madany SY. Les agents dénoncent également le non-respect de leur statut par rapport aux autres corps de la fonction publique, la situation précaire des agents recrutés dans le cadre du programme Xëyu ndaw ñi, dont les contrats sont jugés révocables à tout moment et l’absence d’accès à la propriété foncière, malgré des démarches entreprises pour obtenir des parcelles à usage d’habitation à Thiès.













































Walf