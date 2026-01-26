France- Près de la moitié des agences immobilières acceptent des discriminations raciales à la location

Environ une agence immobilière sur deux en France accepte une discrimination raciale dans le choix des locataires, selon un testing effectué par l’association SOS Racisme et rendu public dimanche par Le Parisien.





Pour la ministre déléguée à la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, ces résultats montrent que "le chemin est encore long".



Rappelant que "la discrimination est illégale" au regard du droit pénal et estimant que la "formation continue facultative actuelle est insuffisante, car seuls ceux qui sont déjà convaincus s’en emparent", la ministre a immédiatement annoncé la mise en place d’une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers.







Des pratiques interdites par le droit pénal



Dans le cadre de cette vaste campagne de testing menée en 2025, des membres de SOS Racisme ont contacté 198 agences immobilières faisant partie de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).





En se faisant passer pour des propriétaires, ils ont demandé aux agences de chercher des locataires pour leur bien immobilier en sélectionnant uniquement des profils "européens" pour éviter les "problèmes de voisinage".



Près d’un quart de ces agences (48 sur 198, soit 24,24 %) ont accepté de sélectionner elles-mêmes les locataires sur la base de ces critères raciaux, tandis qu’un autre quart (48 également) ont permis au prétendu propriétaire de faire cette sélection.



Les agences restantes (102, soit 51,52 %) se sont quant à elles opposées clairement à toute forme de discrimination dans la sélection des locataires.







Pour SOS Racisme, cette enquête "met en évidence une inquiétante permanence de pratiques discriminatoires pourtant prohibées par le droit pénal".



"Il existe une discrimination puissante dans le marché du logement, autant que dans celui du travail", confirme Mirna Safi, spécialiste des discriminations à Sciences-po. "Le business prime, donc les opérateurs sont prêts à discriminer".



"C'est pire qu'une méconnaissance de la loi"



Selon le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, les agents contactés dans le cadre de cette enquête étaient pleinement informés de la loi et ont sciemment décidé de la contourner.



"C’est pire qu’une méconnaissance de la loi, car à chacun de nos appels, l’agent a d’abord rappelé le cadre légal interdisant toute discrimination [...] avant de dire qu’il était prêt à ne pas le respecter", déclare Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.



Dans un courrier adressé aux députés, ce dernier les exhorte à "parler haut et fort" contre les discriminations et "agir contre les ruptures d'égalité".





Pour le président de la Fnaim, Loïc Cantin, l’étude "ne fait que confirmer des tendances déjà constatées, que la Fnaim a condamnées".







"C'est un véritable fléau. Pour avoir une profession qui soit au niveau de ses obligations, il faut à la fois une formation et de la sanction", a-t-il poursuivi.



SOS Racisme avait déjà mené des enquêtes de ce type en 2019 et en 2022. En 2018, les candidats locataires "perçus comme maghrébins ou subsahariens" avaient 50 à 55 % moins de chances d'accéder au logement qu’une personne blanche.



Et d’après l’enquête de 2022, la moitié des agences acceptait déjà de discriminer les locataires selon leur origine. "Ce nouveau testing prouve que les choses n’ont pas évolué", souligne Dominique Sopo.



