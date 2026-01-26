Ousmane Sonko à Rabat : le mausolée Mohamed V, première étape de sa visite

Arrivé à l’aéroport international Rabat Salé à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d’autres officiels marocains.



Ousmane Sonko s’est ensuite rendu au mausolée de Mohamed V, pour se recueillir à la mémoire du grand-père de l’actuel souverain marocain, en compagnie du ministre porte-parole du gouvernement marocain Moustapha Baitas.



Après cette étape, la délégation sénégalaise va rejoindre le siège du gouvernement marocain pour une rencontre entre les deux Premiers ministres.



Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch vont ensuite procéder à l’ouverture officielle de la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine, qui permettra de faire l’état des relations entre les deux pays et de booster davantage leur coopération.



Après l’ouverture officielle de la rencontre, les travaux vont démarrer avec l’intervention de la ministre marocaine de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah et de son homologue sénégalais Abdourahmane Sarr.



La ministre Ahmed Bouari (Agriculture) et son homologue sénégalais Mabouba Diagne vont prendre la parole après cela, avant de la céder à Ryad Mezzour et Serigne Guèye Diop, les deux ministres marocain et sénégalais en charge de l’Industrie et du Commerce.



D’autres interventions vont concerner l’Enseignement supérieur et la Recherche avec les ministres Azzedine El Midaoui et Daouda Ngom.



La première partie de la Grande commission mixte sera bouclée par une note de synthèse des deux ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Cheikh Niang.



Les deux délégations vont par la suite procéder à l’adoption d’une déclaration conjointe avant de clôturer les travaux de la Commission mixte par une allocution finale des deux chefs du gouvernement.



Il s’en suivra une cérémonie de signature d’accords de coopération entre les deux pays.



Un déjeuner sera offert à la partie sénégalaise par sa Majesté le roi Mohamed VI, selon l’agenda de cette première journée de visite.



Ousmane Sonko va enchainer dans l’après-midi avec plusieurs rencontres avec notamment le président de la Chambre des Représentants du Maroc, le président de la Chambre des Conseillers et le ministre marocain des Affaires étrangères.



Le chef du gouvernement sénégalais va poursuivre sa visite officielle mardi et mercredi à Rabat et Casablanca.



Avec APS