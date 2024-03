Elle est belle, la vie politique à Galsen. On apprend ainsi que les députés du peuple dont certains obéissent du doigt à l’œil au Prince, tout en se foutant royalement des préoccupations de ceux qu’ils sont censés représenter, sont des crève-la-faim. Les pauvres ! Leurs frais de mission balèzes, leurs véhicules de fonction et autres bons de carburant, sans compter leurs passeports diplomatiques pour eux et leurs épouses, tout cela donc ne leur suffit pas.





Comme ils peuvent être si voraces et malhonnêtes. Déjà, ils coûtent excessivement cher aux finances publiques, leur nombre ayant augmenté sans que leurs actions ne se traduisent dans la vie de la communauté. L’un d’entre eux, sorti de la misère par la politique et que l’on a royalement servi durant ces deux législatures, a ainsi introduit une proposition de loi portant revalorisation de la pension de retraite des anciens députés et amélioration de leur condition de vie. Pourquoi vous tenez-vous ainsi les côtes, rigolant comme un aliéné ? Non, ils ne blaguent pas, ils sont tellement atteints de cécité qu’ils ne voient pas que ce sont plutôt les populations qu’ils représentent qui crèvent la dalle.



Pensez-vous, ces messieurs et dames, improductifs et aux ordres du Prince, cette la loi qu’ils ont votée eux-mêmes et en urgence, devrait leur rapporter 900 mille francs. C’est pour ne pas effrayer des pauvres come ce vilain Kàccoor Bi qu’ils n’ont pas poussé la cruauté jusqu’à ajouter à leurs misérables pensions de retraite 100 mille briques de plus afin qu’on n’entende pas parler de million. A 55 ans, ils vont se retrouver peinards.





S’agissant du scrutin de demain, il est évident que Kaccoor Bi, qui a passé toutes ces années à dénoncer les dérives, la répression, les détournements, l’incompétence, les menées liberticides et autres joyeusetés de l’armée mexicaine, ne votera évidemment pas pour le candidat de cette dernière. Et il n’est pas besoin d’être grand clerc pour deviner quel bulletin il va glisser dans l’urne ce dimanche… Aux urnes citoyens !!!

















































KACCOOR BI – LE TEMOIN