Le chanteur Abou Diouba Deh félicite le nouveau président Sénégalais

Le chanteur Abou Diouba Deh a félicité le tout nouveau président de la république du Sénégal son excellence, Bassirou Diomaye Faye.

Le leader vocal du groupe Jaayré Ngenndi se dit rassurer après le discours rassembleur du président Bassirou Diomaye Faye pendant les 64 ans de l’indépendance du Sénégal .

L’élection à la Magistrature suprême du plus jeune président de l’histoire du Sénégal est un atout pour la jeunesse Sénégalaise et africaine.

En lui souhaitant plein succès au président de la république du Sénégal,Abou Diouba Deh appelle aux Sénégalais d’accompagner le tout nouveau régime pour le projet des patriotes visant à développer le Sénégal.

Pour lui, il n’y a pas un Sénégal du sud, du centre ou du nord, nous avons un seul pays dont le président s’appelle maintenant Bassirou Diomaye Diakhar Faye élu au premier tour avec un score de 54, 28%.





Pour rappel, large vainqueur du scrutin tenu dimanche, Bassirou Diomaye Faye a assuré lundi que son pays resterait "l'allié sûr et fiable" de tous les partenaires étrangers "respectueux", lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de son élection historique.



M. Faye, qui a eu 44 ans lundi, libéré de prison il y a dix jours seulement, s'est présenté comme le "choix de la rupture". Il va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants après la reconnaissance lundi par son principal adversaire de son succès dès le premier tour de la présidentielle, qui s'apparente à un séisme politique.