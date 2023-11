Le chroniqueur de Walf, Pape Sané, finalement inculpé et placé sous contrôle judiciaire

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le chroniqueur de Walf Tv, Pape Sané ou Pape Diarra, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.



Pour rappel, cet ex limier reconverti chroniqueur de Wal Fadjri est actuellement sous le coup d’une enquête de la Section de recherches de la Gendarmerie.



L’animateur de l’émission " Keppar Gui " sur WalfFM a été arrêté le lundi 13 novembre et placé en garde à vue suite à son audition.



Il est reproché à Pape SANE une publication qu’il a faite sur sa page Facebook, intitulée " les Sénégalais ne vous oublieront jamais ». Dans ce texte, le chroniqueur de Wal Fadjri rend un vibrant hommage au général Jean Baptiste TINE. Cette publication est, selon le Parquet de Dakar, à l’origine de son accusation pour «"diffusion de fausses nouvelles ".



Le témoignage en question, datant de 2021 et récemment repartagé par Pape SANE, a suscité des réactions mitigées. D’après les autorités judiciaires, ce partage constitue une diffusion de fausses nouvelles.